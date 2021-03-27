Склад «Химпрома» загорелся в Новочебоксарске

Новочебоксарск, 27 марта. Возгорание отсека на складе полимерной тары, сырья и готовой продукции произошло в корпусе 603а цеха №45. Об этом сообщила мэрия города.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит один из складских отсеков. Пожар удалось оперативно ликвидировать.После полного тушения специалисты из лабораторного центра замерили концентрацию хлора и оксида углерода возле «Химпрома».

По результатам проверки превышения допустимой нормы не обнаружили. Экстренные службы совместно с правоохранителями устанавливают причины случившегося. О площади возгорания и пострадавших не сообщается.

В цеху по производству пластиковых окон в Махачкале произошел пожар, сообщал сайт 360tv.ru. Жертв и пострадавших нет.