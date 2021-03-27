Путин выразил соболезнования президенту Египта после крушения поезда в Сохаге

Москва, 27 марта. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с гибелью 32 человек при столкновении двух поездов на юге страны.

Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля. В своем обращении Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — добавил российский президент.

Как сообщалось ранее, столкновение двух поездов произошло 26 марта неподалеку от города Тахта в провинции Сохаг. Жертвами стали 32 человека, 108 пострадали.