Хуснуллин рассказал о ставке по ипотеке на строительство частных домов

Москва, 27 марта. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал журналистам, какой может быть ставка по ипотечным кредитам, взятым на строительство частных домов.

Кабмин совместно с Центральным банком России должны подготовить проект специальной ипотечной программы, предназначенной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Данный продукт может быть выпущен в текущем году, заявил зампредседателя правительства.

«Мы его в этом году пробно отработаем», — добавил Хуснуллин.

Ставка по специальной ипотечной программе будет превышать средний показатель по стране, приводит слова вице-премьера ТАСС. На данный момент на рынке фиксируется высокий спрос на ипотеку под ИЖС, отмечает Хуснуллин. Развитие данного рынка является одной из точек роста для отечественной строительной индустрии.

Гендиректор компании «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков ранее объяснил, как можно сэкономить при покупке жилой недвижимости. В числе перечисленных экспертом способов — использование имеющихся у застройщика акций и услуг специалистов.

В прошлом году россияне начали активно брать кредиты на жилье для переезда в другие регионы. Как пишет "ФедералПресс", наибольшей популярностью пользовались 14 субъектов РФ, включая Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Крым.