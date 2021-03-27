Дело Хашогги: Конгресс США нацелился на саудовского наследного принца

Вашингтон, 27 марта. Американские конгрессмены выдвинули два законопроекта, предусматривающих введение санкций в отношении Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Первая инициатива выдвинута демократом Томом Малиновским. Она подразумевает введение визовых ограничений для саудовских чиновников, замешанных в деле. В их число входит и наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Автор заявил, что убийство журналиста является не только тяжким преступлением само по себе, но и оскорбляет США.

«Это преднамеренное решение де-факто правителя страны проникнуть внутрь Соединенных Штатов, чтобы угрожать, а затем убить жителя нашей страны, потому что этот человек критиковал саудовское руководство», — объяснил Малиновский.

Второй законопроект предусматривает запрет на продажу вооружений Эр-Рияду продолжительностью 120 дней. Кроме того, в тексте говорится о расследовании роли саудовских дипломатических объектов в шпионаже за диссидентами на территории США. Данная инициатива выдвинута демократом Джерри Коннолли из штата Северная Вирджиния, где проживал Хашогги.

«У них (саудовского руководства — прим. редакции) нет никакой терпимости к этому инакомыслию, они просто убивают людей. Диссидентов задерживают, пытают, жестоко с ними обращаются. <…> Мы, как американцы, как Комитет по иностранным делам Палаты представителей, не можем бездействовать, когда происходит подобное», — заявил Коннолли.

Примечательно, что его поддержал самый влиятельный республиканец в комитете Майкл Маккол.

Теперь законопроекты должны будут пройти через Палату представителей и сенат, после чего их сможет подписать президент США.

Резонансное дело

Международный скандал, вызванный убийством Хашогги, связан со спецификой деятельности этого человека. На протяжении долгого времени журналист работал главным редактором издания Al Watan, а также выступал в роли политического комментатора на Al Jazeera, Dubai TV, BBC, MBC, Al Arabiya. Однако в 2017 году он переехал в США, где получил статус резидента и стал колумнистом The Washington Post. В своих материалах журналист активно критиковал наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

После этого саудиты неоднократно пытались вернуть Хашогги в Саудовскую Аравию. Например, королевский дом предлагал ему вернуться в Эр-Рияд и стать придворным консультантом в сфере СМИ. Журналист ответил отказом, посчитав, что этим шагом саудовские власти намерены заманить его на территорию королевства и арестовать.

'Lawmakers advance legislation to go further than Biden administration in punishing Saudi Arabia for Khashoggi murder' from @jeremyherb and me. https://t.co/aU8ar0rgKu — Alexander Marquardt (@MarquardtA) March 25, 2021

Однако 2 октября 2018 публицист был вынужден посетить саудовское консульство в Стамбуле. Здесь он собирался получить документы о разводе с саудовской женой для последующего заключения брака с гражданкой Турции. Однако из здания Хашогги так и не вышел.

Вскоре началось турецко-саудовское расследование, показавшее, что журналист был убит. По заявлениям правоохранителей Турции, Хашогги был обездвижен и получил смертельную дозу наркотика, после чего его тело подверглось расчленению и растворению в кислоте. При этом саудовские «специалисты» были уличены в препятствовании следствию и сокрытии следов преступления.

Khashoggi: Pro-democracy group serves Saudi crown prince with murder complainthttps://t.co/82eA75hJuW pic.twitter.com/eIskg3Y4cC — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 20, 2021

В свою очередь, Эр-Рияд признал, что в смерти Хашогги виноваты спецслужбы Саудовской Аравии. По официальным утверждениям, агенты были направлены в консульство, чтобы уговорить журналиста вернуться в Саудовскую Аравию, однако тот якобы спровоцировал драку и был случайно задушен при попытке обездвижить его. Сам же Мухаммед бин Салман признал себя виновным лишь в том, что не смог предотвратить случившееся.

При этом американская сторона практически одновременно начала параллельное расследование. Уже 16 ноября 2018 года в ЦРУ сообщили, что инициатором и организатором убийства Хашогги является именно наследный принц. Однако занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп отказался публиковать результаты следствия. Рассекречены же они были лишь 25 февраля.

«По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил операцию в Стамбуле по поимке и убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги», — говорится в начале документа.

На основании итогов расследования Госдепартамент принял визовые ограничения под названием «запрет Хашогги». В соответствии с ними въезд на территорию США был закрыт для 76 граждан Саудовской Аравии, включая бывшего замглавы королевской военной разведки Ахмеда аль-Асири и исполнителей убийства из личной гвардии наследного принца. Примечательно, что в отношении Мухаммеда бин Салмана ограничительные меры было решено не вводить, однако в связи с последними заявлениями членов Конгресса ситуация, очевидно, может поменяться.