Дело Хашогги: Конгресс США нацелился на саудовского наследного принца

Вашингтон, 27 марта. Американские конгрессмены выдвинули два законопроекта, предусматривающих введение санкций в отношении Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Первая инициатива выдвинута демократом Томом Малиновским. Она подразумевает введение визовых ограничений для саудовских чиновников, замешанных в деле. В их число входит и наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Автор заявил, что убийство журналиста является не только тяжким преступлением само по себе, но и оскорбляет США.

Второй законопроект предусматривает запрет на продажу вооружений Эр-Рияду продолжительностью 120 дней. Кроме того, в тексте говорится о расследовании роли саудовских дипломатических объектов в шпионаже за диссидентами на территории США. Данная инициатива выдвинута демократом Джерри Коннолли из штата Северная Вирджиния, где проживал Хашогги.

Примечательно, что его поддержал самый влиятельный республиканец в комитете Майкл Маккол.

Теперь законопроекты должны будут пройти через Палату представителей и сенат, после чего их сможет подписать президент США.

Международный скандал, вызванный убийством Хашогги, связан со спецификой деятельности этого человека. На протяжении долгого времени журналист работал главным редактором издания Al Watan, а также выступал в роли политического комментатора на Al Jazeera, Dubai TV, BBC, MBC, Al Arabiya. Однако в 2017 году он переехал в США, где получил статус резидента и стал колумнистом The Washington Post. В своих материалах журналист активно критиковал наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

После этого саудиты неоднократно пытались вернуть Хашогги в Саудовскую Аравию. Например, королевский дом предлагал ему вернуться в Эр-Рияд и стать придворным консультантом в сфере СМИ. Журналист ответил отказом, посчитав, что этим шагом саудовские власти намерены заманить его на территорию королевства и арестовать.

