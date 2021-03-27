Американский политолог проговорился о планах США на украинский «Мотор Сич»

Москва, 27 марта. Американский политолог Майкл Бом, выступая на российском телевидении, рассказал о роли Вашингтона в срыве сделки с китайцами. Речь идет о ведущем двигателестроительном предприятии Украины «Мотор Сич». Пекин должен был приобрести контрольный пакет акций предприятия.

Но как сообщил ФБА «Экономика сегодня», ведущий Первого канала Руслан Осташко в эфире программы «Время покажет» заявил, что действия президента США Джозефа Байдена не коррелируют с его миролюбивыми заявлениями в сторону Пекина. Яркий пример агрессивной линии поведения Вашингтона в адрес КНР можно наблюдать на примере развития скандальной истории с «Мотор Сич».

Майкл Бом же, парируя заявление Осташко, отметил, что данная сделка не нравилась ни Трампу, ни Байдену. На что телеведущий напомнил американцу о таких фундаментальных понятиях, как «рынок, бизнес, капитализм». Бом в порыве эмоций ответил на данное заявление весьма сумбурно, но при этом случайно разболтал планы США на украинский «Мотор Сич». Именно его покупку блокировали для того, чтобы не позволить Китаю усилить свои позиции. При этом американский политолог уточнил, что помимо свободного рынка и капитализма, есть такое понятие, как безопасность.

«Можно отменить любую сделку, если это угрожает безопасности страны», — подчеркнул Майкл Бом.

На этом моменте в беседу включилась соведущая Осташко Екатерина Стриженова. Она тут же прокомментировала логику американца.

«Чьей безопасности? Мне очень нравится. Главные слова, которые произнес Майкл: «Нам, то есть США, эта сделка не понравилась», — заявила она.

Американский эксперт, пытаясь переспорить Стриженову, в порыве эмоций выболтал план США на украинский завод.

«Действия США с «Мотор Сич» не имеют отношения к РФ, поскольку экономические отношения между РФ и Украиной были испорчены задолго до срыва сделки. В итоге, становится понятно, что данная история направлена исключительно против интересов КНР, что также приводит к дальнейшей деградации экономики Украины», — заявил он.

Ранее ФАН опубликовал мнение Бома о том, как в США можно потерять работу.