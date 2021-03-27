Японские ученые обнаружили способность кошек различать голоса хозяев

Токио, 27 марта. Кошки обладают способностью различать голоса хозяев, но все равно предпочитают их игнорировать. К такому выводу пришли японские ученые в ходе исследования.

Специалисты из Токийского университета провели эксперимент с участием 20 кошек, которым предлагалось прослушать запись голоса хозяина и трех незнакомых людей. В результате исследователи смогли наблюдать за реакцией животных.

Так, кошки, услышав тембр хозяев, демонстрировали наибольшую активность. Наряду с этим питомцы оказались способны понимать, что говорят именно с ними. Однако кошки все равно предпочитают не отвечать, когда к ним обращаются хозяева.

По предположению ученых, такое отчужденное поведение может брать начало еще со времен одомашнивания животных. Однако, в отличие от собак, люди не обучали кошек выполнять команды.

При этом исследователи из Киотского Университета выяснили, что кошки не умеют отличать друзей и обидчиков своих хозяев. Таким образом, они оказались не способны распознавать тонкости человеческих взаимоотношений.