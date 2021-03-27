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Японские ученые обнаружили способность кошек различать голоса хозяев

Японские ученые обнаружили способность кошек различать голоса хозяев

Токио, 27 марта. Кошки обладают способностью различать голоса хозяев, но все равно предпочитают их игнорировать. К такому выводу пришли японские ученые в ходе исследования.

Специалисты из Токийского университета провели эксперимент с участием 20 кошек, которым предлагалось прослушать запись голоса хозяина и трех незнакомых людей. В результате исследователи смогли наблюдать за реакцией животных.

Так, кошки, услышав тембр хозяев, демонстрировали наибольшую активность. Наряду с этим питомцы оказались способны понимать, что говорят именно с ними. Однако кошки все равно предпочитают не отвечать, когда к ним обращаются хозяева.

По предположению ученых, такое отчужденное поведение может брать начало еще со времен одомашнивания животных. Однако, в отличие от собак, люди не обучали кошек выполнять команды.

При этом исследователи из Киотского Университета выяснили, что кошки не умеют отличать друзей и обидчиков своих хозяев. Таким образом, они оказались не способны распознавать тонкости человеческих взаимоотношений.

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