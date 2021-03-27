Калининградские следователи намерены допросить выживших после крушения вертолета пилотов

Калининград, 27 марта. С пилотами вертолета Ка-32, который потерпел крушение, проведут следственные действия после лечения в больнице.

По данным источника ФАН, оба выживших сейчас находятся в больнице, их состояние вполне позволяет пообщаться с сотрудниками следственных органов. Медики оценили состояние пострадавших как удовлетворительное: при крушении удалось избежать страшных последствий для здоровья.

Вертолет с тремя сотрудниками МЧС рухнул в нескольких километрах от берега в акватории Куршского залива. Один из них погиб. Аппарат совершал учебный полет. По версии следователей, вертолет потерпел крушение из-за нарушения правил эксплуатации воздушного судна. Возбуждено уголовное дело.

Ранее крушение поезда остановило движение в Хабаровском крае, сообщало издание Deita. В результате схода в четырех цистернах грузового состава обнаружена капельная течь нефтепродуктов.