В СК рассказали о состоянии младенца, выжившего после падения глыбы льда в Вологде

Вологда, 27 марта. Маленькая девочка, которая едва не погибла из-за падения большого куска льда на коляску, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщили в вологодском СУ СК РФ.

Закрытую черепно-мозговую травму у ребенка не подтвердили. Врачи продолжают наблюдать за восьмимесячной малышкой. Вместе с ней в больнице находится ее мама.

Инцидент произошел вечером 26 марта на Козленской улице. Женщина гуляла со своей дочерью. Внезапно с крыши дома рухнула ледяная глыба, перевернув коляску, в которой лежала девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время расследование дела продолжается. В офисе управляющей компании, ответственной за уборку снега с крыши дома, прошли обыски.

Ранее URA.RU сообщало о вынесении приговора главе и инженеру УК «Гарант», по вине которых погиб ребенок в Перми. Обвиняемые получили по два года лишения свободы. Помимо этого, с них было взыскано по 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда пострадавшей стороне.