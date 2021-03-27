Мертвую девушку нашли под окнами многоэтажки в Тюмени

Тюмень, 27 марта. Тело молодой девушки нашли под окнами жилого дома на улице Моторостроителей. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Погибшей оказалась местная жительница 1994 года рождения. Она упала с высоты девятого этажа. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

В Сатке с балкона многоквартирного дома выбросили труп женщины 1976 года рождения. Оказалось, что за день до этого она распивала спиртное в компании мужчин. В какой-то момент между ними произошла ссора — один из участников застолья избил женщину до смерти, сообщало URA.RU.