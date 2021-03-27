Главный инфекционист Москвы поставил под сомнение эффективность таблетки от COVID-19

Американская компания Pfizer — далеко не первая, кто попытался разработать вакцину в таблетках. Об этом ФАН заявил главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала тестировать таблетку от новой коронавирусной инфекции. Для лечения используются мощные ингибиторные протеазы (вещества, которые помогают не заражать новые клетки) — аналогичные технологии используются для лечения гепатита C и ВИЧ.

«В свое время многие пытались сделать вакцины в таблетках, например от полиомиелита. У нас пытались сделать вакцину от гепатита В — в сухом виде и в таблетках. Тут ничего такого [необычного] нет. Если сделают в таблетках, то это будет очень удобно, но сделают ли? Это совсем другой вопрос», — сказал Малышев в беседе с ФАН.

Николай Малышев добавил, что на данный момент успехи российской вакцины «Спутник V» непреодолимы, однако создание таблетки от коронавируса является довольно смелым решением. При этом специалист затруднился ответить на вопрос о том, как именно будет действовать такая таблетка.

«Давайте дождемся, когда проведут испытания, — предложил инфекционист. — Наша вакцина прекрасно конкурирует с другими, какая еще сможет быть такой же эффективной — неизвестно. У нас прекрасная вакцина».

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что резонанс вокруг таблетки от Pfizer может сделать успешными дальнейшие медицинские исследования.

«Теория хороша, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет, — перефразировал Малышев отрывок из «Фауста» Гете. — Идея хорошая, а как она воплотится — совсем другой вопрос».

Как ранее сообщал ФАН, благосклонность жителей Европы к препарату от коронавируса компании AstraZeneca продолжает падать, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами YouGov. Уровень доверия изменился на фоне массового отказа стран от использования вакцины после выявления побочных последствий у привитых граждан.