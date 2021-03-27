Российские медики выявили 8885 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 27 марта. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в России за прошедшие сутки составило 8885. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новых заразившихся выявили в 85 регионах страны. При этом среди них у 11,9% не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от коронавируса умерли 387 пациентов с COVID-19. Полностью вылечиться смогли еще 10 337 человек.

Накануне в стране зафиксировали 9167 новых случаев заражения инфекцией. Актуальные сведения об эпидемиологической ситуации, складывающейся в России и мире, доступны на портале стопкоронавирус.рф.