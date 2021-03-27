Трамп иронично поинтересовался, как продвигается дело о слежке за его штабом

Вашингтон, 27 марта. Экс-президент США Дональд Трамп в шутливой форме поинтересовался, как продвигается дело о слежке за его предвыборным штабом.

В ходе предвыборной кампании бывшего американского лидера в 2016 году федеральные органы вели расследование на предмет возможных связей Трампа и его команды с Россией. Этим делом занимается спецпрокурор Джон Дарем.

«Где Дарем? Он еще живет и дышит? Будет ли когда-либо доклад Дарема?» — с иронией спросил Трамп.

Ранее экс-глава Белого дома выразил сомнения касательно адекватности действующего президента США Джо Байдена после того, как последний трижды упал во время подъема по трапу самолета.