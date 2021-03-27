Подлодка «Белгород» может стать носителем атомной глубоководной станции «Кашалот»

Москва, 27 марта. Российская подлодка пятого поколения «Белгород» сможет нести атомную глубоководную станцию АС-15 «Кашалот». Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В настоящее время осуществляется ремонт и модернизация станции АС-15, которая способна выполнять любые задачи на глубине до трех километров.

«Предполагается, что носителем станции АС-15, способной работать на глубинах до трех километров, будет АПЛ «Белгород», — пояснил источник.

АС-15 является автономной глубоководной станцией. Комплекс был создан для проведения разведывательных операций, постановки помех на маршрутах боевого патрулирования атомоходов ВМФ РФ, решения научно-технических задач, спасения людей в экстремальных ситуациях, операций по подъему различного оборудования с затонувшей в море военной техники вероятного противника, а также для проведения других специальных операций.

Стоит отметить, что подлодка «Белгород» является носителем атомного подводного беспилотника «Посейдон». Данный факт вызывает серьезную озабоченность в военно-экспертном сообществе США.