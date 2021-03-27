Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Армия

Подлодка «Белгород» может стать носителем атомной глубоководной станции «Кашалот»

Подлодка «Белгород» может стать носителем атомной глубоководной станции «Кашалот»

Москва, 27 марта. Российская подлодка пятого поколения «Белгород» сможет нести атомную глубоководную станцию АС-15 «Кашалот». Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В настоящее время осуществляется ремонт и модернизация станции АС-15, которая способна выполнять любые задачи на глубине до трех километров.

«Предполагается, что носителем станции АС-15, способной работать на глубинах до трех километров, будет АПЛ «Белгород», — пояснил источник.

АС-15 является автономной глубоководной станцией. Комплекс был создан для проведения разведывательных операций, постановки помех на маршрутах боевого патрулирования атомоходов ВМФ РФ, решения научно-технических задач, спасения людей в экстремальных ситуациях, операций по подъему различного оборудования с затонувшей в море военной техники вероятного противника, а также для проведения других специальных операций.

Стоит отметить, что подлодка «Белгород» является носителем атомного подводного беспилотника «Посейдон». Данный факт вызывает серьезную озабоченность в военно-экспертном сообществе США.

Новости партнеров