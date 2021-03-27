Доктор Мяснянкин назвал первые симптомы рака крови у детей

Москва, 27 марта. Первыми симптомами рака крови у ребенка могут быть потеря веса, быстрая утомляемость, бледный цвет кожи и плохой аппетит, сообщил онколог Мяснянкин.

Причиной возникновения рака у детей могут стать плохая генетика, негативное воздействие окружающей среды и аномалии развития, сообщил Михаил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом. К негативным факторам относятся курение и употребление алкоголя во время беременности, а также родовые травмы.

Врач настоятельно рекомендует родителям обращать внимание на состояние и поведение детей. Их безразличие, слабость и отсутствие аппетита могут быть важными симптомами страшного заболевания. При наличии хотя бы одного из симптомов рекомендуется обратиться к педиатру. По данным ВОЗ, врачи ежегодно обнаруживают рак у 400 тысяч детей. Чаще всего медики ставят диагнозы лейкемия, рак мозга, лимфома, нейробластома и нефробластома.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали вещества, подавляющие рост раковых клеток. Ученые сделали ставку на ингибиторы карбоангидразы или ИКА — вещества, которые подавляют распространение опухоли.