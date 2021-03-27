Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь жителям карабахского Норагюха

Степанакерт, 27 марта. Миротворцы ВС РФ в Нагорном Карабахе доставили жителям Норагюха гуманитарную помощь, собранную российскими общественными организациями и благотворительными фондами.

Как рассказал начальник центра гуманитарного реагирования полковник Игорь Сиваков, вопрос о проведении гуманитарной акции был проработан с администрацией Норагюха Аскеранского района Нагорного Карабаха еще в январе.

Предварительно администрация составила списки особо нуждающихся жителей Норагюха, беженцев и вынужденных переселенцев.

«В соответствии с данным списком мы обеспечили выдачу более 100 предметов первой необходимости особо нуждающимся людям. Кроме того, гуманитарную помощь получат и многодетные семьи», — добавил Сиваков.

Российские миротворцы от лица автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» передали жителям Норагюха раскладушки, одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи.

Также российские миротворцы содействуют восстановлению жизненно важных инженерных коммуникаций в пострадавших в ходе вооруженного конфликта районах.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой был поднят вопрос реализации положений карабахских соглашений.