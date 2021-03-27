Останки женщины нашли в коллекторе в Иркутске

Иркутск, 27 марта. Полицейские обнаружили останки женщины в районе объездной дороги Ново-Ленино, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Кости нашли в коллекторе. Эксперты уже составили прижизненный портрет погибшей и просят жителей Иркутской области помочь в установлении личности женщины. Приметы: на вид 45-65 лет, лицо овальное, искривленная спинка носа, металлические зубные протезы. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Тело мужчины обнаружили в МХТ им. Чехова, сообщало РИАМО. Погибшим оказался инженер нижней механизации сцены. По словам директора театра Марины Андрейкиной, мужчина пришел на работу, переоделся, сел на кушетку и скончался.