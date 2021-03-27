Политический эксперт заявил, что Зеленский продал украинцев в рабство

Сегодня Украина находится под внешним управлением, а президент страны Владимир Зеленский фактически продал собственный народ в рабство. Об этом заявил известный украинский политический эксперт Михаил Чаплыга.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о том, что возобновил переговоры с Украиной и выдвинул условия для получения кредитного транша. Представитель организации Джерри Райс рассказал, что должен сделать Киев, чтобы фонд предоставил стране денежную помощь. Украина должна принять закон о Высшем совете правосудия, устранить опасения МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП, принять уже внесенные в Верховную раду новые поправки в закон о Нацбанке и банках, снять ограничения цен на газ для населения. Ранее МВФ требовал от Украины открыть рынок земли, что киевские власти и сделали.

Новые требования фонда к Украине оценил политический эксперт Михаил Чаплыга. По его мнению, нынешние киевские власти были избраны Международным валютным фондом, а не украинским народом, поскольку Киев беспрекословно выполняет все требования данной финансовой организации.

«Вместо того, чтобы заниматься продажей земли, необходимо было с умом ею управлять. В конституции Украины четко сказано, что недра и земля принадлежат всем жителям страны, это неотчуждаемая собственность. От нашего имени государство имеет право только управлять этим богатством Украины. Власти не имеют права забрать у нас недра и землю, а также продать это все кому-либо. Мне интересно, кто избирал это правительство — МВФ или мы?» — задался вопросом эксперт.

Чаплыга отметил, что сегодня Украина находится под внешним управлением, а президент страны Владимир Зеленский фактически продал собственный народ в рабство.

«Президент Украины занимается и управлением кабинета министров, и Верховной радой, и судебной системой. Понятно, что если бы не Зеленский, то партия «Слуга народа» не получила бы большинство в парламенте. Но к чему я это все веду? Сегодняшняя власть служит не украинскому народу, а внешним кураторам. Поэтому она является вражеской по отношению к собственным жителям. У нас есть внешнее управление, за это отвечает лично президент. И он фактически и физически нас всех продал в рабство внешним управленцам. Да, власть несет за это ответственность. Но и мы тоже несем, ибо избрали Зеленского. Есть такой мем: если тебе удалось обмануть людей, это не из-за того, что они такие наивные, а потому, что ты оказался более подлым, чем тебя считали», — указал он в эфире одного из украинских каналов.

Все проблемы Украины с Международным валютным фондом происходят из-за того, что власти закрывают глаза на главный закон государства — конституцию, считает политэксперт. Происходит это из-за необразованности украинской правящей элиты.

«Если бы во главе государства стоял человек, который бы действительно защищал конституцию, ни одна страна мира или какой-нибудь МВФ не смогли бы заставить его нарушить главный закон государства. Если государство ничего не делает для своего народа, то приходит МВФ и говорит: мы вам даем деньги не просто так, мы хотим их вернуть. Они знают, что наши люди заработают деньги в Польше и перекачают их на Украину. Поэтому в фонд они вернутся через завышенные тарифы ЖКХ. Все это происходит из-за необразованности людей, которые пришли во власть на Украине», — резюмировал Чаплыга.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что молодое поколение на Украине думает об эмиграции из государства, так как видит, насколько прогнили и правоохранительные органы, и страна в целом. К такому мнению пришел украинский медиаэксперт Алексей Ковжун.