Кедми: в США могут принять решение о роспуске НАТО после слов Путина

Москва, 27 марта. США могут распустить НАТО в связи с заявлениями президента Российской Федерации Владимира Путина. Такое мнение выразил израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми отметил, что новая стратегия национальной обороны России, озвученная президентом Владимиром Путиным, озадачила американское руководство. Слова израильского эксперта были приведены в эфире YouTube-канала Iton-TV.

Кедми предположил, что в США могут всерьез задуматься о роспуске Североатлантического альянса, так как новая стратегия национальной обороны РФ полностью нивелирует существование организации. Россия получила оружие, с помощью которого можно наносить точечные удары не только по стратегически важным объектам США, но и по центрам управления, расположенным в европейских странах.

Следовательно, необходимость существования НАТО полностью отпадает: организация не способна справляться с теми задачами, для которых она создавалась.

Кедми добавил, что США избегают прямого военного взаимодействия с РФ, так как объективно оценивают свои возможные потери в этом противостоянии.

Ранее китайские эксперты заявили, что силы НАТО будут уничтожены в Черном море в случае военной агрессии против Крыма.