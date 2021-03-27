Премьер-министр Великобритании в беседе с Байденом поднял вопрос санкций КНР

Лондон, 27 марта. Великобритания взволнована китайскими санкциями, введенными против нескольких политиков и организаций, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Он выразил обеспокоенность в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лондон недоволен рестрикциями, введенными против критиковавших Пекин лиц и структур. Об этом сообщается в заявлении офиса главы Правительства Соединенного Королевства, опубликованном 26 марта.

«Что касается Китая, премьер-министр и президент поделились своими соображениями о значимых шагах, предпринятых Великобританией, США и другими международными партнерами ранее на текущей неделе, а именно о введении санкций против нарушителей прав человека в Синьцзяне. Джонсон и Байден выразили озабоченность ответными мерами со стороны Китая», — гласит сообщение.

Китай ввел ограничительные меры против девяти физических и четырех юридических лиц из Соединенного Королевства в пятницу. Причиной послужила распространяемая «ложь и дезинформация» о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе республики, где будто бы ущемляются права национальных меньшинств.