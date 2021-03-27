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Нагорный Карабах

Армения отменила военное положение и строит «антитурецкую коалицию»

Армения отменила военное положение и строит «антитурецкую коалицию»

На прошедшей неделе политическая жизнь Армении потребовала отмены военного положения, однако в Ереване никто не считает, что внешние угрозы доля страны закончились — с Москвой активно обсуждался вопрос применения объединенной российско-армянской группировки войск. На этом фоне Азербайджан сделал еще один шаг к развитию национального военно-промышленного комплекса за счет сотрудничества с Израилем, что сулит скорое появление в вооруженных силах новых образцов современной беспилотной техники.

Обстановка в Нагорном Карабахе

На территории Карабаха, которая осталась под контролем армянской стороны, нарастает социальная напряженность. Уставшее после войны население постепенно начинает спрашивать с местного правительства, что сделано для скорейшего возвращения к мирной жизни.

25 марта активисты оппозиционного движения «Мое право» перекрыли в Степанакерте (Ханкенди) центральный проспект, требуя решить вопрос размещения беженцев с территорий, перешедших под контроль Азербайджана. Для этих целей они предложили использовать особняки олигархов, построенные на «коррупционные доходы», и потребовали принять специальный закон о конфискации незаконно нажитого имущества.

После выхода представителей власти протестующие согласились разблокировать дорогу, однако через две недели обещали повторить акцию, если действия чиновников их не устроят.

На следующий день в Ереване состоялось очередное заседание совета безопасности Армении и Карабаха. Армянский премьер-министр Никол Пашинян предложил потратить 220 млн долларов из средств Всеармянского фонда «Айастан» на строительство домов и инфраструктуры в Карабахе.

В свою очередь, власти автономии продолжают делать ставку и на развитие отношений с Россией. 26 марта местный парламент принял решение о том, что литературный русский язык наряду с армянским должен стать официальным языком республики. В законопроекте такую необходимость объяснили «исторической памятью культурных, военных, экономических отношений» между Нагорным Карабахом и Россией и тем, что русский является вторым языком общения для многих жителей региона.

Армения отменила военное положение и строит «антитурецкую коалицию»Другой проблемой Карабаха, которую власти пока не спешат признавать, является комплектование армии обороны. 22 марта секретарь Совбеза Виталий Баласанян подтвердил, что призыва солдат-срочников из Армении не будет, однако назвал сообщения о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха недостоверными. Также он отметил, что Ереван будет поддерживать численность военнослужащих в Нагорном Карабахе «на должном уровне».

На этом фоне азербайджанская сторона в очередной раз обозначила свою позицию касательно армянских военнопленных. 23 марта в азербайджанском МИД заявили, что Армении переданы все военнопленные после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, а задержанные после окончания военных действий военнопленными уже не являются и должны отвечать перед законом. В сообщении МИД отмечается, что в соответствии с международным гуманитарным правом лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания трехстороннего договора, обвиняются в террористической и диверсионной деятельности.

Армения отменила военное положение и строит «антитурецкую коалицию»

Армения закончила «войну»

По предложению правящего блока «Мой шаг» парламент Армении 24 марта наконец отменил режим военного положения, который ввели с началом боевых действий 27 сентября 2020 года.

Особый период длился практически в три раза дольше, чем шла война в Карабахе. При этом с момента ее окончания режим действительно был необходим для перестройки работы всех силовых структур Армении в новых условиях, что особо касалось министерства обороны и пограничной службы в связи с появлением десятков километров новой государственной границы.

Однако в дальнейшем ничем другим, кроме как желанием премьер-министра концентрировать в своих руках всю полноту власти, военное положение практически до конца марта не объяснить. Также верно будет отметить, что Пашинян этой полнотой не всегда пользовался — например, массовые митинги по закону были запрещены, однако силовые структуры к их проведению относились достаточно лояльно.

Тем не менее отмена военного положения юридически необходима была именно для проведения досрочных выборов, в противном случае действующее правительство Армении еще долго пользовалось бы особым режимом.

Россия и Армения будут совершенствовать работу объединенной группировки войск

На прошедшей неделе министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел переговоры сначала с российским коллегой Сергеем Шойгу, а затем и с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Главными темами обсуждения стали алгоритм применения объединенной группировки войск и более тесная интеграция ВС РФ и Армении в целом. Также достигнута договоренность о предстоящем визите российской делегации в Армению, которая оценит программу модернизации и реформирования местных ВС.

В этот период совершенно случайно получили распространение сведения о том, что Турция стягивает войска к границе с Арменией. При этом зачастую прикреплялись фотографии с разгрузкой техники возле сирийской границы. Таким образом, вброс, который хоть и приписывается иранским СМИ, был явно направлен на демонстрацию актуальности турецкой угрозы для Армении.

Азербайджан наращивает военное сотрудничество с Израилем

В очередной раз Израиль напомнил, что военные успехи Баку связаны не только тесными отношениями с Турцией.

23 марта израильская военно-промышленная компания Meteor Aerospace объявила о создании в Азербайджане совместного предприятия с Caspian Ship Building Company — Caspian Meteor, которое сосредоточится на производстве беспилотной военной техники. Вполне возможно, что продукция будет поставляться как на вооружение ВС Азербайджана, так и на внешний рынок после обкатки технологий.

Образцы беспилотных средств включают в себя: воздушный компонент — разведывательный БПЛА Impact-700, морской — катер ORCA, наземный — вездеход RAMBOW.

Для Израиля военно-техническое сотрудничество наверняка будет сопровождаться и передачей соответствующей разведывательной информации, которую эти беспилотные средства смогут добывать в отношении Ирана.

Армения пробует сформировать «антитурецкую коалицию»

Развитие сотрудничества с Россией остается «обязательной программой» внешней политики Армении. Однако помимо этого Ереван активизирует контакты с арабским миром.

25 марта Армению с официальным визитом посетил министр обороны Ирака Джумаа Инад Саадун Хаттаб, который встретился как с коллегой Вагаршаком Арутюняном, так и с премьером Николом Пашиняном. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Также иракский министр посетил предприятия оборонного комплекса Армении. При этом более очевидным кажется вывод, что визит связан с проблемами региональной безопасности — обе страны беспокоит трансграничная военная активность Турции.

Неслучайно в последнее время были распространены сведения о том, что президент Армении Армен Саркисян сыграл ведущую роль в формировании антитурецкой коалиции ряда ближневосточных стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет. Все это еще раз демонстрирует, что Ереван продолжает играть в многовекторную политику, не всегда совпадающую с российскими интересами.

Почему Армения не использовала Су-30СМ в ходе войны

Как и в случае с ракетными комплексами «Искандер», заявление премьер-министра Пашиняна о причинах простоя дорогой военной техники вышло противоречивым.

Первоначально указывалось, что Армения не закупила вооружения для Су-30 в принципе, затем — что его просто не успели вовремя поставить. При этом в июле 2020 года Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что в ходе тренировочных полетов Су-30СМ «успешно применены ракеты класса «воздух-земля», все цели сбиты».

Армения отменила военное положение и строит «антитурецкую коалицию»Гораздо более важным представляется факт того, что напрямую свои вооруженные силы в карабахской войне Ереван так и не задействовал, стремясь демонстративно ограничиваться только материально-технической поддержкой и людскими ресурсами. С территории Армении старались не использовать даже технику ракетных войск и дальнобойной артиллерии. Применение тех же ракетных комплексов «Точка» или РСЗО «Смерч» осуществлялось только после заблаговременного вывода на территорию Карабаха, откуда и наносились удары по Азербайджану.

Применение же Су-30СМ было бы слишком явным шагом, который бы вынудил Армению вступить в открытый конфликт против Азербайджана. Такой сценарий событий явно не входил в планы Еревана, поэтому маловероятно, что простой российских истребителей связан с проблемами военно-технического сотрудничества.

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