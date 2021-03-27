Армения отменила военное положение и строит «антитурецкую коалицию»

На прошедшей неделе политическая жизнь Армении потребовала отмены военного положения, однако в Ереване никто не считает, что внешние угрозы доля страны закончились — с Москвой активно обсуждался вопрос применения объединенной российско-армянской группировки войск. На этом фоне Азербайджан сделал еще один шаг к развитию национального военно-промышленного комплекса за счет сотрудничества с Израилем, что сулит скорое появление в вооруженных силах новых образцов современной беспилотной техники.

Обстановка в Нагорном Карабахе

На территории Карабаха, которая осталась под контролем армянской стороны, нарастает социальная напряженность. Уставшее после войны население постепенно начинает спрашивать с местного правительства, что сделано для скорейшего возвращения к мирной жизни.

25 марта активисты оппозиционного движения «Мое право» перекрыли в Степанакерте (Ханкенди) центральный проспект, требуя решить вопрос размещения беженцев с территорий, перешедших под контроль Азербайджана. Для этих целей они предложили использовать особняки олигархов, построенные на «коррупционные доходы», и потребовали принять специальный закон о конфискации незаконно нажитого имущества.

После выхода представителей власти протестующие согласились разблокировать дорогу, однако через две недели обещали повторить акцию, если действия чиновников их не устроят.

На следующий день в Ереване состоялось очередное заседание совета безопасности Армении и Карабаха. Армянский премьер-министр Никол Пашинян предложил потратить 220 млн долларов из средств Всеармянского фонда «Айастан» на строительство домов и инфраструктуры в Карабахе.

На средства правительства Армении и Всеармянского фонда “Айастан” в Арцахе будут осуществлены программы на 110 млрд драмов | Наш ВЗГЛЯД https://t.co/1mhwJGZJCN — Наш ВЗГЛЯД (@vzglyad_press) March 26, 2021

В свою очередь, власти автономии продолжают делать ставку и на развитие отношений с Россией. 26 марта местный парламент принял решение о том, что литературный русский язык наряду с армянским должен стать официальным языком республики. В законопроекте такую необходимость объяснили «исторической памятью культурных, военных, экономических отношений» между Нагорным Карабахом и Россией и тем, что русский является вторым языком общения для многих жителей региона.

Другой проблемой Карабаха, которую власти пока не спешат признавать, является комплектование армии обороны. 22 марта секретарь Совбеза Виталий Баласанян подтвердил, что призыва солдат-срочников из Армении не будет, однако назвал сообщения о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха недостоверными. Также он отметил, что Ереван будет поддерживать численность военнослужащих в Нагорном Карабахе «на должном уровне».

На этом фоне азербайджанская сторона в очередной раз обозначила свою позицию касательно армянских военнопленных. 23 марта в азербайджанском МИД заявили, что Армении переданы все военнопленные после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, а задержанные после окончания военных действий военнопленными уже не являются и должны отвечать перед законом. В сообщении МИД отмечается, что в соответствии с международным гуманитарным правом лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания трехстороннего договора, обвиняются в террористической и диверсионной деятельности.

Армения закончила «войну»

По предложению правящего блока «Мой шаг» парламент Армении 24 марта наконец отменил режим военного положения, который ввели с началом боевых действий 27 сентября 2020 года.

Особый период длился практически в три раза дольше, чем шла война в Карабахе. При этом с момента ее окончания режим действительно был необходим для перестройки работы всех силовых структур Армении в новых условиях, что особо касалось министерства обороны и пограничной службы в связи с появлением десятков километров новой государственной границы.

Однако в дальнейшем ничем другим, кроме как желанием премьер-министра концентрировать в своих руках всю полноту власти, военное положение практически до конца марта не объяснить. Также верно будет отметить, что Пашинян этой полнотой не всегда пользовался — например, массовые митинги по закону были запрещены, однако силовые структуры к их проведению относились достаточно лояльно.

Тем не менее отмена военного положения юридически необходима была именно для проведения досрочных выборов, в противном случае действующее правительство Армении еще долго пользовалось бы особым режимом.

Россия и Армения будут совершенствовать работу объединенной группировки войск

На прошедшей неделе министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел переговоры сначала с российским коллегой Сергеем Шойгу, а затем и с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Главными темами обсуждения стали алгоритм применения объединенной группировки войск и более тесная интеграция ВС РФ и Армении в целом. Также достигнута договоренность о предстоящем визите российской делегации в Армению, которая оценит программу модернизации и реформирования местных ВС.

Арутюнян и Шойгу обсудили меры безопасности в Сюнике https://t.co/0VErvFfoTA pic.twitter.com/F43lixXWyr — Armenpress News Rus (@Armenpress_rus) March 23, 2021

В этот период совершенно случайно получили распространение сведения о том, что Турция стягивает войска к границе с Арменией. При этом зачастую прикреплялись фотографии с разгрузкой техники возле сирийской границы. Таким образом, вброс, который хоть и приписывается иранским СМИ, был явно направлен на демонстрацию актуальности турецкой угрозы для Армении.

Азербайджан наращивает военное сотрудничество с Израилем

В очередной раз Израиль напомнил, что военные успехи Баку связаны не только тесными отношениями с Турцией.

23 марта израильская военно-промышленная компания Meteor Aerospace объявила о создании в Азербайджане совместного предприятия с Caspian Ship Building Company — Caspian Meteor, которое сосредоточится на производстве беспилотной военной техники. Вполне возможно, что продукция будет поставляться как на вооружение ВС Азербайджана, так и на внешний рынок после обкатки технологий.

Образцы беспилотных средств включают в себя: воздушный компонент — разведывательный БПЛА Impact-700, морской — катер ORCA, наземный — вездеход RAMBOW.

????????????????İsrail Azərbaycanı Xəzərdə də ən güclü etmək üçün layihəyə başlayır



İsrailin “Meteor Aerospace” hərbi sənaye şirkəti Azərbaycanda Caspian Ship Building Company (Bakı Gəmiqayırma Şirkəti) ilə birgə müəssisə yaradıb. pic.twitter.com/vAbVlkO1Ej — Seva Rahimova (@Seva997) March 23, 2021

Для Израиля военно-техническое сотрудничество наверняка будет сопровождаться и передачей соответствующей разведывательной информации, которую эти беспилотные средства смогут добывать в отношении Ирана.

Армения пробует сформировать «антитурецкую коалицию»

Развитие сотрудничества с Россией остается «обязательной программой» внешней политики Армении. Однако помимо этого Ереван активизирует контакты с арабским миром.

25 марта Армению с официальным визитом посетил министр обороны Ирака Джумаа Инад Саадун Хаттаб, который встретился как с коллегой Вагаршаком Арутюняном, так и с премьером Николом Пашиняном. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Также иракский министр посетил предприятия оборонного комплекса Армении. При этом более очевидным кажется вывод, что визит связан с проблемами региональной безопасности — обе страны беспокоит трансграничная военная активность Турции.

Глава МИД Армении и министр обороны Ирака подчеркнули необходимость углубления диалога - https://t.co/PVPSkp0fpC pic.twitter.com/P4mo7yWD7Q — KarabakhTimes (@KarabakhTimes) March 25, 2021

Неслучайно в последнее время были распространены сведения о том, что президент Армении Армен Саркисян сыграл ведущую роль в формировании антитурецкой коалиции ряда ближневосточных стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет. Все это еще раз демонстрирует, что Ереван продолжает играть в многовекторную политику, не всегда совпадающую с российскими интересами.

Почему Армения не использовала Су-30СМ в ходе войны

Как и в случае с ракетными комплексами «Искандер», заявление премьер-министра Пашиняна о причинах простоя дорогой военной техники вышло противоречивым.

Первоначально указывалось, что Армения не закупила вооружения для Су-30 в принципе, затем — что его просто не успели вовремя поставить. При этом в июле 2020 года Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что в ходе тренировочных полетов Су-30СМ «успешно применены ракеты класса «воздух-земля», все цели сбиты».

Гораздо более важным представляется факт того, что напрямую свои вооруженные силы в карабахской войне Ереван так и не задействовал, стремясь демонстративно ограничиваться только материально-технической поддержкой и людскими ресурсами. С территории Армении старались не использовать даже технику ракетных войск и дальнобойной артиллерии. Применение тех же ракетных комплексов «Точка» или РСЗО «Смерч» осуществлялось только после заблаговременного вывода на территорию Карабаха, откуда и наносились удары по Азербайджану.

Применение же Су-30СМ было бы слишком явным шагом, который бы вынудил Армению вступить в открытый конфликт против Азербайджана. Такой сценарий событий явно не входил в планы Еревана, поэтому маловероятно, что простой российских истребителей связан с проблемами военно-технического сотрудничества.

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