Эксперт объяснил механизм накрутки на сайте в поддержку Навального

Количество отметок о готовности выйти на митинги в поддержку Алексея Навального в некоторых населенных пунктах существенно превышает численность жителей. Данное несоответствие может свидетельствовать о рандомной накрутке количества желающих принять участие в акциях протеста.

На карте, опубликованной на сайте «Свободу Навальному», появляется все больше маркеров, которые якобы ставят люди, планирующие выйти на улицы своих городов с требованием освободить оппозиционера. Пользователи Сети обратили внимание, что как минимум в трех населенных пунктах сложилась неожиданная и не поддающаяся логическому объяснению ситуация.

Так, в деревне Пустошь Новгородской области было поставлено 408 маркеров. Именно такое количество ее жителей, согласно сайту, решили принять участие в весенних протестах. Но, по данным «Википедии», в Пустоши проживает всего 42 человека, при этом показатель изменения численности населения деревни практически не меняется и носит стабильный характер.

В деревне Балаболиха Шарьинского района Костромской области, по данным за 2014 год, проживает 62 человека и население продолжает уменьшаться. На сайте «Свободу Навальному» в этом населенном пункте готовы поддержать оппозиционера 234 жителя.

Но в большей степени пользователей поразили маркеры в деревне Конец Подпорожского района Ленинградской области, количество которых составило 243, несмотря на то, что там проживает всего один человек.

Чтобы выяснить возможную причину таких грубых расхождений в цифрах, редакция Федерального агентства новостей обратилась к директору Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимиру Зыкову, который рассказал о наиболее вероятных версиях возникновения этих нестыковок.

В качестве одной из них он назвал хулиганские действия пользователей, которые намеренно поставили такое количество отметок, однако накрутками может заниматься и администрация сайта, и не обязательно вручную. Зыков не исключает, что могла быть реализована автоматизированная система, которая сама выбирает эти метки и ставит их в тех или иных населенных пунктах рандомным образом.

«Например, где-то появилась одна метка. Дальше их система увидела эту метку, и она, допустим, количество поставленных меток увеличивает, например, на 200. То есть к одной добавленной метке они автоматически добавляют еще 200 меток, но не сразу, а в течение какого-то периода — двух, трех, четырех дней. Вот так это могло получиться, что кто-то из этого села поставил метку или кто-то другой, не живущий в этом селе, поставил геотег в этом селе, а дальше автоматизированная система этого ресурса сама добавила новых пользователей», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что причиной мог стать сбой в работе станций связи. По его словам, технические особенности в этом случае исключать нельзя, но их влияние на работу системы сайта крайне маловероятно.

«С точки зрения того, чтобы вышки связи так лагали и промахнулись на сотни километров или на десятки километров, вряд ли такое возможно. Хотя, конечно, если это делалось со стационарных компьютеров, то там есть определенные моменты автоматического геопозиционирования, на котором не всегда показывается точное местонахождение, но вряд ли это было бы село», — считает Зыков.

Напомним, ранее ФАН выяснил, что устройство сайта в поддержку Навального и формы регистрации позволяют искусственно нарастить число возможных участников анонсированного менеджером проектов ФБК (признан иноагентом) Леонидом Волковым митинга. Редакция обращает внимание на то, что при заполнении формы на сайте один человек может оставить любое количество маркеров, регистрируя под каждый из них отдельную почту.