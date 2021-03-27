Поклонники распространили информацию о смерти Вина Дизеля

Лос-Анджелес, 27 марта. Последние дни в Сети активно распространяются слухи о смерти известного голливудского актера Вина Дизеля. Однако все подобные домыслы артист прервал публикацией в Instagram.

Звезда серии фильмов «Форсаж» пополнил длинный список мошенников. С наступлением пандемии коронавируса в интернете с завидной регулярностью стали «хоронить» звезд, которые пропадают из поля зрения фанатов. В Сети активно распространяют новости о том, что звезда боевиков умер в результате автомобильной аварии.

Пока неизвестно, кто именно начал распространять подобные слухи, однако в популярных соцсетях существует хэштег, с помощью которого поклонники выражают сочувствие родным и друзьям Вина Дизеля.

Разумеется, актер на самом деле жив и здоров, о чем свидетельствует его недавний пост в соцсети. Артист поделился «находкой» — портретом своего персонажа Доминика Торрето, который сделала бразильская поклонница франшизы.

Сейчас Дизель вместе с кастом девятого «Форсажа» готовится к мировой премьере фильма, которая состоится в конце июня. Изначально премьера ленты должна была состояться 28 мая, однако кинокомпания Universal, занимающаяся производством фильма, сообщила о новом переносе. Девятая часть популярного экшена появится на мировых экранах 25 июня.