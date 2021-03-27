Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Туве

Кызыл, 27 марта. Дорожная авария, жертвами которой стали четыре человека, произошла в Улуг-Хемском районе. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По предварительным данным, находившийся за рулем УАЗа местный житель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21104, водитель и три пассажира которого погибли на месте. Еще четырех человек увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по пятой части статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Приморье Subaru Forester ранее въехал в КамАЗ, припаркованный на обочине трассы. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте от полученных травм, сообщала Deita.