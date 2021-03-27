Центробанк подсчитал объем проблемных реструктурированных кредитов бизнесу

Москва, 27 марта. Центральный банк Российской Федерации рассказал, сколько реструктурированных займов бизнесу он считает проблемными.

Речь идет о тех кредитах, которые были реструктурированы российскими банками на фоне коронавирусной пандемии в прошлом году. Около 40% подобных корпоративных кредитов имеют повышенные риски, заявил глава департамента банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов.

«Мы сделали опрос 30 крупнейших банков, они нам дали довольно детальную информацию в разрезе отдельных крупных заемщиков», — добавил он.

Проверку качества займов в Центробанке объяснили тем, что проведенные реструктуризации оказываются выше объема проблемной задолженности, а это «создает неопределенность», передает РБК. Регулятор сообщает, что в прошлом году под реструктуризацию попали 12% совокупного кредитного портфеля банков, или ссуды на 7,3 триллиона рублей.

Центробанк России ранее лишил лицензии коммерческий банк «Мегаполис». Данное решение было принято в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности».

Между тем Минфин внес в правительство законопроект, где речь идет о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов. Как уточняет «ФедералПресс», предлагается внести изменения в программу «Семейная ипотека под 6 % годовых». Льготные условия предназначены для семей, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.