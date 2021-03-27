Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Центробанк подсчитал объем проблемных реструктурированных кредитов бизнесу

Центробанк подсчитал объем проблемных реструктурированных кредитов бизнесу

Москва, 27 марта. Центральный банк Российской Федерации рассказал, сколько реструктурированных займов бизнесу он считает проблемными.

Речь идет о тех кредитах, которые были реструктурированы российскими банками на фоне коронавирусной пандемии в прошлом году. Около 40% подобных корпоративных кредитов имеют повышенные риски, заявил глава департамента банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов.

«Мы сделали опрос 30 крупнейших банков, они нам дали довольно детальную информацию в разрезе отдельных крупных заемщиков», — добавил он.

Проверку качества займов в Центробанке объяснили тем, что проведенные реструктуризации оказываются выше объема проблемной задолженности, а это «создает неопределенность», передает РБК. Регулятор сообщает, что в прошлом году под реструктуризацию попали 12% совокупного кредитного портфеля банков, или ссуды на 7,3 триллиона рублей.

Центробанк России ранее лишил лицензии коммерческий банк «Мегаполис». Данное решение было принято в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности».

Между тем Минфин внес в правительство законопроект, где речь идет о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов. Как уточняет «ФедералПресс», предлагается внести изменения в программу «Семейная ипотека под 6 % годовых». Льготные условия предназначены для семей, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.

Новости партнеров