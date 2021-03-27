Подсчитаны расходы Галкина и Пугачевой на обслуживание замка

Москва, 27 марта. Проживание в элитном загородном доме обходится шоумену Максиму Галкину в крупную сумму. Недавно в Сети подсчитали, сколько же ежемесячно звездная семья тратит на свой замок.

Известный артист живет вместе со своей супругой — примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой в замке, который расположен в деревне Грязь. Вместе пара воспитывает семилетних двойняшек Лизу и Гарри.

По подсчетам риелтора, проживание в огромном особняке обходится Галкину в круглую сумму. Поскольку семья живет не в элитном поселке, а в деревне, они освобождены от поселковых платежей.

«Но на уборку территории, вывоз мусора и охрану он все равно тратит деньги, думаю, около 20 тысяч рублей в месяц. Плюс коммуналка (свет, газ, вода) более 50 тысяч рублей в месяц», — рассказал риелтор Александр Либов в интервью «Комсомольской правде».

Галкин много денег отдает персоналу за обслуживание дома. В среднем семья платит охраннику около 30 тыс. рублей, домработнице — 120 тыс. рублей, садовник получает порядка 40 тыс. рублей. Кроме того, артисты много тратят на воспитание и обучение наследников.

«Репетиторам от 2 тыс. рублей за час занятий, а их у двойняшек Гарри и Лизы немало: гувернер-француз, тренер по плаванию, логопед, преподаватель английского. Няни детей постоянно живут в замке и получают не менее 150 тыс. руб. в месяц. Получается, на содержание замка и персонала у Максима уходит около миллиона рублей в месяц», — объяснил коллега Галкина по Первому каналу телеведущий Алексей Шаранин.

Несмотря на удаленность от столицы, к дому Пугачевой и Галкина даже водят экскурсионные группы и постоянно приходят поклонники. В начале марта рядом с воротами замка собралась толпа поклонников, чтобы поздравить кумира с весенним праздником.