Житель Перми целый год изводил соседей под видом призрака в простыне

Пермь, 27 марта. Жильцы одного из домов в Перми долго страдали от хулиганства таинственного «привидения». «Призрак» бил окна в одной из квартир, разрисовывал подъезд и царапал входную дверь.

На записи с камер внешнего видеонаблюдения, установленных в подъезде, можно видеть, что на самом деле безобразие устраивал неизвестный мужчина, предусмотрительно накрывшийся белой тканью, похожей на простыню или пододеяльник.

Как отмечается на сайте 360tv.ru, собственники квартир жаловались на хулигана в полицию, и таких обращений, по их словам, было более 30, однако проблема так и не решилась. Один из недовольных поведением «призрака» местных жителей рассказал журналистам, что этот человек якобы был дважды судим за изнасилование, а сейчас по ночам работает таксистом.