Число жертв обрушения дома в Каире выросло до пяти

Каир, 27 марта. Жизни пяти человек унесло обрушение десятиэтажной жилой высотки на Суэцком мосту в столице Египта. Обновленные данные по погибшим представили местные СМИ.

Ранее сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, обрушение произошло из-за того, что владелец дома незаконно надстроил два этажа. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, полиция, военные и прокуратура. Специалисты надзорного ведомства выяснят точную причину случившегося.

В больницу с травмами были доставлены 23 пострадавших. Медики не исключают, что в дальнейшем число тех, кто обратиться за помощью, возрастет.