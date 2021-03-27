Вместо парковки — сквер Петра Первого: в Саратове закончилась судебная тяжба

Саратов, 27 марта. Арбитражный суд удовлетворил иск Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Земельный участок по соседству с гостиницей «Словакия» изъят в федеральную собственность.



Данный участок был спорным долгое время, но теперь вопрос решился окончательно. Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал, что на территории будет создан сквер.

«Этот участок земли давно на слуху у горожан. Собственник организовал там парковку, сдавал в аренду под размещение палаточной торговли, гастролирующих артистов и т. д. Саратовцы же хотят видеть там сквер, который стал бы логичным продолжением набережной, где любят прогуливаться как местные жители, так и гости областного центра. Кроме того, среди населения большой отклик нашла инициатива о том, что зона отдыха в этом месте должна носить имя Петра Первого. Особенно актуально это в канун 350-летия со дня рождения великого императора, которое будет отмечаться в следующем году», — написал Исаев в Instagram.

Жительница Саратова Алена Хорошилова прокомментировала данную инициативу муниципальных властей, предложив скверу другое название.

«Место возле гостиницы отличное, построить там сквер или парк — единственно правильное решение. Только одно беспокоит — причем тут Петр Первый? Император, насколько я знаю, не имел особого отношения к Саратову. А вот наш краевед и журналист Дмитрий Худяков прожил здесь всю жизнь. Хорошо бы увековечить его память в названии сквера», — отметила жительница.

Ранее саратовские власти усилили защиту Кумысной поляны. Теперь в природоохранную зону входят 91% территории парка.