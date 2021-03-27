Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов-саперов

Москва, 27 марта. Росгвардия продемонстрировала работу новых роботов, созданных для проведения работ по разминированию. Речь идет о робототехническом комплексе МРК-15.

Машины способны нести на себе дополнительное оборудование массой более 20 килограммов. Также роботы способны перевозить на манипуляторе объекты той же массы, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Росгвардии.

«Под руководством инженерного управления Росгвардии модернизирован мобильный робототехнический комплекс МРК-15, применяемый подразделениями ОМОН и СОБР Росгвардии при выполнении различных технологических операций, а также при работе со взрывоопасными предметами с использованием комплектов навесного дополнительного оборудования​​​», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что МРК-15 создан для проведения визуальной разведки потенциально опасных зон, а также поиска, эвакуации и уничтожения взрывных устройств.

Робот способен грузить взрывные устройства в защищенный контейнер, управлять электрическими инструментами, в том числе углошлифовальной машиной или дрелью.

Ранее сообщалось, что для Министерства обороны РФ создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя.