Помощи России ждут перевозчики грузов по Суэцкому каналу

Москва, 27 марта. В связи с блокировкой движения судов по Суэцкому каналу клиенты транспортной группы Fesco просят заменить прежний маршрут транзитом через Россию из Азии в Европу. Об этом сообщает RuNews24.

О желании перевозчиков найти альтернативный путь доставки грузов сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону компании Герман Маслов. Отмечается, что прежде транспортная группа осуществляла перевозки только по Суэцкому каналу.

Для работы по новому маршруту предполагается использовать сухопутные российские погранпереходы. Кроме того, перевозку можно осуществлять морским путем при помощи мультимодальной схемы: из Японии, Южной Кореи и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Далее в порту Владивостока пройдет перегрузка, а затем грузы отправятся по железной дороге в Европу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что перекрытый Суэцкий канал может изменить транзитные маршруты мировой торговли.