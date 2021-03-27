Индийское космическое агентство переносит запуск спутника GISAT-1

Нью-Дели, 27 марта. Индия переносит запуск спутника дистанционного зондирования Земли из-за «незначительных проблем» с комическим аппаратом, сообщают местные СМИ.

Согласно информации издания India Today, в Индийской организации космических исследований заявили о пересмотре графика запуска спутника GISAT-1 на борту ракеты GSLV-F10.

«Есть небольшая проблема со спутником. На данный момент мы планируем запустить его 18 апреля», — пишут местные СМИ со ссылкой на источник в индийском космическом агентстве.

Напомним, изначально планировалось осуществить запуск спутника с космодрома Шрихарикота 5 марта 2020 года, однако за день до предполагаемого пуска старт был отменен из-за технических неисправностей. Впоследствии в Индии намеревались отправить GISAT-1 в космос 28 марта в зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось об успешном старте ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту.