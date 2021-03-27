Звезде «Основного инстинкта» Шэрон Стоун пришлось заново учиться ходить после инсульта

Лос-Анджелес, 27 марта. Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун рассказала о трудном и длительном восстановлении после инсульта. Актрисе пришлось заново учиться ходить и говорить.

Инсульт голливудская знаменитость пережила в 2001 году, когда ей было 43 года. В интервью Опре Уинфри Стоун призналась, что трагедия едва не стоила ей жизни. Из-за инсульта актриса сделала паузу в карьере и не появлялась на публике почти два года. Это время ей понадобилось для восстановления базовых навыков, полностью же к привычной жизни артистка возвращалась целых семь лет.

Настоящим испытанием для звезды «Основного инстинкта» стал развод с Филом Бронштейном, который она пережила после инсульта. Бывший муж Шэрон Стоун отсудил у нее опеку над усыновленным парой ребенком.

«Многие люди обошлись тогда со мной жестоко и несправедливо — от моих коллег по шоу-бизнесу до судьи, которая нас с Филом разводила. Надеюсь, так было потому, что все они просто не понимали, что пришлось мне пережить, и как сильно влияет инсульт на перенесших его женщин», — подытожила знаменитость.

Недавно стало известно, что режиссер Пол Верховен обманул Шэрон Стоун на съемках «Основного инстинкта». Кинематографист слукавил, чтобы убедить актрису снять нижнее белье для съемок культовой сцены допроса, в которой звезда перекидывает одну ногу на другую.