Диетолог раскрыл смертельную опасность яиц

Москва, 27 марта. Наличие холестерина в составе яиц — не самое страшное. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова.

Только 20% от всей употребляемой еды влияет на уровень холестерина в крови. Одно яйцо в день никак не ухудшит сердечно-сосудистые риски, подчеркнула специалист в своем Instagram.

«Если вы иногда едите два-три яйца в день, ничего страшного не случится», — объяснила она.

Важно полностью не вытеснять другие продукты из своего рациона. При этом яйца могут содержать опасную бактерию — сальмонеллу. Она вызывает такие симптомы, как диарея, лихорадка, и в некоторых случаях грозит смертельной опасностью. Мытье не сможет полностью уничтожить сальмонеллу. Врач рекомендует варить яйца не менее десяти минут, чтобы обезопасить себя.

Ранее ФАН сообщал, как сохранить здоровье сердца. В первую очередь необходимо придерживаться здорового образа жизни, не избегать физической активности и правильного питания.