Разработка ученых из Японии позволит в 30 раз эффективнее выделять водород из воды

Киото, 27 марта. Исследователи Университета Киото представили новый метод выделения водорода из воды. Он отличается дешевизной и повышенной эффективностью.

Производство чистого топлива может стать более экологичным. Это станет возможным благодаря новой методике получения водорода из воды, разработанной учеными из японского Университета Киото. Подробности научного открытия опубликованы в издании Asahi Shimbun.

Традиционные способы выделения водорода сопровождаются выделением большого количества углекислого газа — СО2. Это несколько снижает привлекательность этого элемента для его использования в чистом топливе. Японцы предложили решение этой проблемы: в процессе получения вещества необходимо использовать особый металлический катализатор. Приспособление представляет собой сплав рутения и иридия, толщина которого составляет всего 3 нанометра. Оно значительно ускоряет химические реакции и повышает эффективность получения водорода в 30 раз.

Использующиеся при производстве катализаторов металлы дороже, однако они используются в 10 раз дольше, что делает их более выгодными для производителя и помогает сохранить деньги в перспективе. Сейчас японские ученые ведут переговоры с представителями ряда промышленных компаний, чтобы внедрить свою разработку в производство.

Ранее сообщалось, что российские исследователи разработали вещества, которые позволят подавлять онкологические клетки в организме человека. Эффективность показали ингибиторы карбоангидразы.