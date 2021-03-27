Автомобилист намеренно въехал в толпу людей в Испании

Гвадалахара, 27 марта. Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля в испанской провинции Гвадалахара, сообщает региональная служба экстренной помощи.

Инцидент произошел в муниципалитете Юнкера-де-Энарес на оживленном участке дороги. Испанец в порыве своих эмоций наехал на пешеходов. Пострадали не менее семи человек, четверо из которых были доставлены в университетскую больницу. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Сообщается, что водитель уже задержан, в содеянном он раскаялся и свою вину признал. По предварительной информации, мужчина сбил людей потому, что был в состоянии отчаяния и шока. В этот день органы опеки лишили его родительских прав над детьми.

В Ярославле водитель грузовика сбил пять человек, сообщал сайт 360tv.ru. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.