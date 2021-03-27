Обгоревшего мертвого мужа нашла в квартире жительница Саратова

Саратов, 27 марта. Женщина не смогла попасть в квартиру, вернувшись с работы. Сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили внутри обгоревшее тело ее супруга.

Инцидент произошел в Заводском районе. По данным правоохранителей, вечером 50-летняя местная жительница не смогла открыть дверь в свою квартиру и вызвала спасателей. Она сообщила, что дома должен находиться ее 52-летний муж.

Специалисты и сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. Оказавшись в помещении, они почувствовали запах гари и увидели на диване тело мужчины со следами ожогов. На стенах были следы копоти. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Пожар в квартире многоэтажного дома во Владивостоке унес жизни двоих детей. По данным правоохранителей, в момент ЧП они находились дома без взрослых. Причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщало издание Deita.