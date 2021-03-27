Зеленский поручил готовить население Украины к партизанской войне

Киев, 27 марта. Украинский президент Владимир Зеленский поручил населению готовиться к партизанской войне. Об этом пишут местные СМИ.

Журналисты проанализировали новую национальную стратегию военной безопасности, в которой особый акцент сделан на милитаризацию всего населения. В документе десять раз упоминается «движение сопротивления», а «территориальная оборона» — 34 раза.

Стратегия основана на ведении всенародной войны: как общевойсковой, так и партизанского типа.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает членство страны в НАТО и «готовность к сдерживанию агрессии». Причем в тексте документа упоминается, что «на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины».

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек заявил, что украинское руководство занимается «переписыванием старых бумаг», поскольку во вновь утвержденной стратегии нет ничего нового. Парламентарий добавил, что Россия не является военным противником украинскому народу.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что планы Киева о вступлении в НАТО — не более чем иллюзии.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского попытался объяснить, почему глава Белого дома Джо Байден не торопится идти на контакт украинским лидером.