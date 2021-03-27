США и Великобритания обсудили альтернативу инициативе «Один пояс — один путь»

Вашингтон, 27 марта. Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном идею создания альтернативы китайской инициативе «Один пояс — один путь».

Вчера, 26 марта, между ними состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома рассказал британскому премьеру о такой перспективе, сообщили в администрации президента Соединенных Штатов.

«Я высказал идею о том, что у нас должна быть, по сути, схожая инициатива, исходящая от демократических государств, чтобы помочь тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи», — сказал Байден.

Также он договорился с Джонсоном о тесном взаимодействии по общим приоритетам во внешней политике, среди которых — иранское и китайское направления.

Ранее американский президент заявил, что у него есть собственная теория о происхождении коронавируса, но не стал озвучивать ее.