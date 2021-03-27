Путин рассказал о роли Росгвардии в решении важнейших государственных задач

Москва, 27 марта. Росгвардия принимает эффективное участие в решении государственных задач, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии России. Поздравительная телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Созданная пять лет назад, Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан», — сказал Путин.

Росгвардейцы вносят свой вклад в борьбу с терроризмом, стоят на страже закона, следят за оборотом оружия, охраняют людей во время крупных мероприятий, говорится в торжественном поздравлении. Президент поблагодарил сотрудников Росгвардии за их службу и вклад в осуществление безопасности в стране.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов ранее заявил, что за пять лет Росгвардия обеспечила безопасное проведение более миллиона мероприятий.