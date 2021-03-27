Калашникова обвинила Куцевол в нежелании исполнять последнюю волю Яковлева

Москва, 27 марта. Скандал вокруг покойного вокалиста группы Иванушки International Олега Яковлева набирает обороты. Свое мнение по этому поводу решила выразить светская львица Анна Калашникова.

Незадолго до смерти Яковлев составил завещание, согласно которому все наследство отходит его другу Роману Радову и племяннице Татьяне. Своей сожительнице Александре Куцевол он ничего не отписал. Однако ее такой расклад не устроил, и уже многие месяцы девушка отказывается покидать квартиру, в которой жила с артистом.

Близкая подруга Яковлева Анна Калашникова находится в шоке от происходящего. Светская львица уверена, что своим поведением Куцевол лишь демонстрирует наплевательское отношение к воле покойного.

«То, что творит Саша, за гранью добра и зла. Если она так любит Олега, то почему не хочет выполнить его последнюю волю? Мы с Яковлевым были близки. И он всегда говорил, что имущество отпишет другу и племяннице. О Куцевол он даже не вспоминал», — рассказала Калашникова в интервью изданию «Собеседник».

Исполнительница не понимает, почему при всех криках о сильной любви Куцевол не желает исполнять последнюю волю покойного. Она рассказала, что сожительница Яковлева приняла его уход из «Иванушек», поддерживала его в распитии алкоголя, и даже когда он уехал из больницы в предсмертном состоянии — не остановила его.

«А вот его последнюю волю принять отказывается. Почему так? Я думаю, если бы Куцевол развила такую активность раньше, как она это делает сейчас, занялась карьерой и здоровьем Яковлева, то ей бы не пришлось делить имущество ни с Романом, ни с Татьяной. Но Куцевол не думала о последствиях», — заявила Калашникова.

Для того чтобы не выезжать из квартиры Яковлева, Куцевол легла в психиатрическую клинику. Это произошло как раз накануне ее выселения из квартиры, которое должны были выполнить судебные приставы.