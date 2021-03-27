Ученые из США работают над созданием умного тактильного текстиля

Вашингтон, 27 марта. Группа ученых из американского штата Массачусетс решилась создать умный тактильный текстиль. Предполагается, что разработка совершит революцию в сфере создания одежды.

Инновационный материал, над которым работают ученые в США, позволит людям с комфортом носить созданные из него вещи, поделились эксперты. Вдобавок к этому, умный тактильный текстиль позволит фиксировать показатели физической активности.

Разработка будет выполнена из обычных тканых материалов, а также из пьезорезисторных волокон, способных реагировать на давление, рассказали сотрудники MIT CSAIL. Уточняется, что датчики ткани можно будет регулировать алгоритмами машинального обучения. Предполагается, что идея найдет отличное применение не только в сфере спорта и медицины, но и покажет себя в робототехнике.

Российские ученые создали нейросетевую модель, способную распознавать свойства материалов по цифровым снимкам. Как сообщалось ранее, авторами разработки стали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).