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Ученые из США работают над созданием умного тактильного текстиля

Ученые из США работают над созданием умного тактильного текстиля

Вашингтон, 27 марта. Группа ученых из американского штата Массачусетс решилась создать умный тактильный текстиль. Предполагается, что разработка совершит революцию в сфере создания одежды.

Инновационный материал, над которым работают ученые в США, позволит людям с комфортом носить созданные из него вещи, поделились эксперты. Вдобавок к этому, умный тактильный текстиль позволит фиксировать показатели физической активности.

Разработка будет выполнена из обычных тканых материалов, а также из пьезорезисторных волокон, способных реагировать на давление, рассказали сотрудники MIT CSAIL. Уточняется, что датчики ткани можно будет регулировать алгоритмами машинального обучения. Предполагается, что идея найдет отличное применение не только в сфере спорта и медицины, но и покажет себя в робототехнике.

Российские ученые создали нейросетевую модель, способную распознавать свойства материалов по цифровым снимкам. Как сообщалось ранее, авторами разработки стали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

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