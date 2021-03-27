Украинский аналитик заявил, что Зеленский живет в мире символической политики

Киев, 27 марта. Президент Украины Владимир Зеленский живет в мире пиар-технологий и символической политики, заявил директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Ранее советник украинского лидера по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Зеленский начинает кампанию по деолигархизации страны.

«Насколько я понимаю логику президента, он видит эту войну (с олигархами. — Прим. ред.) как триумфальное шествие по захваченным городам», — заявил Рудяков.

Он также напомнил, как бизнесмены на Украине проигнорировали просьбу Зеленского выделить дополнительные средства на восстановление инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Донбасса. Эксперт считает, что именно поэтому кампания по деолигархизации Украины останется в символической плоскости, в мире видеообращений и риторики.

Ранее депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев заявил, что Киев в будущем рискует лишиться около 20 млн человек населения.