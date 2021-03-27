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Экс-возлюбленный Жанны Фриске снова ведет свое шоу «Ты как я»

Экс-возлюбленный Жанны Фриске снова ведет свое шоу «Ты как я»

Москва, 27 марта. Бывший возлюбленный покойной певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев снова ведет собственное семейное шоу «Ты как я» на канале ТНТ.

Передача Шепелева появилась в эфире прошлой осенью, но уже зимой трансляция прекратилась. Предполагалось, что программу закрыли из-за низких рейтингов, но это оказалось не так.

Шоу «Ты как я» вернулось с новым звездным гостем — рэпером Тимати, который пришел в студию с дочерью Алисой. Наследница основателя лейбла Black Star удивила Шепелева и всех участников съемок смышленостью.

«Мне шесть лет, учусь во втором классе!» — рассказала Алиса.

По условиям передачи две знаменитые семьи соревнуются друг с другом, участвуя в викторинах и выполняя различные задания. Конкуренцию Тимати составил артист из шоу «Однажды в России» Давид Цаллаев с дочерью Аминой.

Передача Дмитрия Шепелева будет выходить на канале ТНТ по субботам в 10:00, пишет KP.RU. Возвращение шоу «Ты как я» в эфир — не единственное радостное событие в жизни ведущего. 26 марта экс-возлюбленный Фриске стал отцом во второй раз. Избранница Шепелева, дизайнер Екатерина Тулупова родила ему сына. Теперь пара растит троих детей: новорожденного малыша, сына телеведущего от Жанны Фриске Платона и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.

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