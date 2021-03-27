Немецкие аналитики назвали экспедицию ВМФ РФ в Арктике исторической

Берлин, 27 марта. Всплытие трех российских подлодок из-подо льда в Арктике открыло новую страницу в истории Военно-морского флота РФ. К такому выводу пришли эксперты немецкого журнала Der Spiegel.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись всплытия трех атомных подводных лодок в Арктическом регионе. По данным ведомства, операция состоялась в рамках комплексной экспедиции «Умка-21», которая в настоящее время проходит в Арктике, передает «ПолитРоссия».

Немецкие эксперты отметили, что подобный маневр был осуществлен впервые в мире. При этом в момент учений температура воздуха в этом районе составляла минус 30 градусов.

«Трем субмаринам удалось сделать нечто историческое <…> Белая ледяная поверхность простирается до горизонта, затем внезапно из нее вырываются три черных контура — Россия предоставила впечатляющие кадры с военных учений в Арктике. По данным ВМФ РФ, три атомных подводных лодки одновременно пробили метровый лед», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заслушал доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова, который рассказал главе государства о ходе учений Северного флота в Арктике. В свою очередь российский лидер подчеркнул, что маневры продемонстрировали способность российского флота эффективно действовать даже в суровых северных широтах.