«Пробка» на Суэцком канале открыла России новые возможности

Москва, 27 марта. Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, какие возможности открываются перед Российской Федерацией на фоне проблем в Суэцком канале.

Москва может извлечь в сложившейся ситуации выгоду, предложив транспортным компаниям использование Северного морского пути, с помощью которого расстояние уменьшается на 30%. Доставка грузов из Роттердама в Азию через Суэцкий канал занимает в среднем 10 600 миль и 33 дня. Через Севморпуть — 7610 миль и 23 дня, пишет издание.

«Такая экономия снижает логистические издержки и увеличивает прибыль производителей», — объясняют эксперты.

Однако необходимо решить вопрос с суровыми климатическими условиями и нехваткой инфраструктуры. Для модернизации СМП Россия могла бы привлечь стратегического партнера в лице Китая. Данное направление несет хорошие экономические перспективы для РФ, включая дополнительную валютную выручку. На фоне событий, обнаживших уязвимость Суэцкого канала, «дело остается за Россией», уверены эксперты.

Обозреватель Федерального агентства новостей ранее рассказал, почему конкуренция Суэца и Севморпути — это уже свершившийся факт. Россия имеет все возможности выиграть в этой гонке, уверен автор статьи.

По мнению экономиста Михаила Делягина, особых последствий после ЧП в Суэцком канале не наблюдается. Грузы, которые должны были идти по данному маршруту, уже отправляются через мыс Доброй Надежды, приводит его экспертную оценку INFOX. Время транзита возрастет, вырастут транспортные издержки, но их доля не слишком критична, добавил он.