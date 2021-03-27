Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал об отношении к акции BLM

Казань, 27 марта. Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об антирасистской акции Black Lives Matter.

Именитый российский тренер Леонид Слуцкий не стал бы вставать на колено в знак солидарности с движением BLM, если бы работал в Англии. Об этом 49-летний специалист рассказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу». Слуцкий подчеркнул, что значение «имеет каждая жизнь», и объяснил свое видение инцидента с погибшим афроамериканцем Джорджем Флойдом.

«По мне, вот эта ситуация никак не была связана с темнокожим человеком, это просто были неадекватные действия полицейского», — подчеркнул тренер «Рубина».

В 2017 году Леонид Слуцкий возглавлял выступавший в английском Чемпионшипе «Халл Сити». Под его руководством команда одержала четыре победы и потерпела девять поражений.

Стоит отметить, что недавно российский арбитр Кирилл Левников преклонил колено в поддержку акции BLM перед матчем отбора к ЧМ-2022 между Англией и Сан-Марино, спровоцировав волну критики.