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Водителям рассказали, как определить качество двигателя перед покупкой машины

Водителям рассказали, как определить качество двигателя перед покупкой машины

Москва, 27 марта. При приобретении подержанного автомобиля всегда присутствует риск купить машину с проблемным мотором. Однако есть способы установить это до покупки.

Существует частичный и капитальный ремонт двигателя. Во втором случае значительно возрастает объем и стоимость работ, на которые готов не каждый человек, сообщает RG. Из-за этого увеличивается риск сделать что-то не так. Многое зависит и от качества запчастей, и от работы мастера. При выборе машины рекомендуется обратить внимание на двигатель — он не должен быть чистым и выглядеть как новый. Также нужно осмотреть опоры мотора — в подержанном автомобиле они, скорее всего, будут грязными, если демонтаж мотора не производился.

Что касается герметика блока цилиндров, то его идеально ровная поверхность говорит о том, что это было выполнено еще в заводских условиях. Из наличия новых болтов крепления следует, что мотор вскрывали. Кроме того, рекомендуется снять масляную пробку — остатков эмульсии или белых следов быть не должно. Выхлоп машины не должен быть голубоватого или белого цвета. Можно выкрутить свечи и воспользоваться эндоскопом. Так можно осмотреть камеру сгорания, стенки цилиндров, клапаны и поршень. При этом рекомендуется воспользоваться помощью специалиста.

Ранее сообщалось о том, как выбрать идеальную станцию ТО. Следует обращать внимание на наличие информации о сервисе в открытом доступе.

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