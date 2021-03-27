Приморские школьники избили свою сверстницу в заброшенном доме

Спасск-Дальний, 27 марта. Прокуратура начала проверку после публикации видео с избиением школьницы группой подростков. Об этом сообщают правоохранители Приморского края.

Жестокий инцидент произошел в заброшенном здании города Спасск-Дальний. По предварительным данным, причиной издевательств над сверстницей стали ее нецензурные выражения в адрес одной из девочек. Компания «обиженной» решила отомстить «врагу» и отвела школьницу на территорию здания бывшей вечерней школы. Отмечается, что там девочки начали избивать ее ногами, а другой подросток снимал весь процесс на камеру телефона.

В настоящее время правоохранительные органы занялись проверкой по факту случившегося. Личности участниц инцидента уже установили, они все состоят на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних.

«Проверке подвергнется деятельность органов системы профилактики, образовательные организации, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей», — уточнили в региональной прокуратуре.

Подростки из Пермского края избили девочку и засняли происходящее на видео, сообщал сайт 360tv.ru.