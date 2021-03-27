Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов населенный пункт Золотое-5 в ЛНР

Луганск, 27 марта. Подразделения ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

В сообщении представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что бойцы ВСУ вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенному пункту Золотое-5.

«За истекшие сутки 26 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — сказал представитель ЛНР.

Ранее в ДНР сообщил, что Киев пытается возложить свои небоевые потери на республику и в связи с гибелью нескольких военнослужащих под Горловкой заявил о созыве экстренного заседания подгруппы по безопасности. В Донецке это сочли очередным пиар-ходом в преддверии следующего этапа минских переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал лидеров «нормандской четверки» сделать все возможное, чтобы сохранить «полное и всеобъемлющее» прекращение огня в Донбассе, передает сайт 360tv.ru.