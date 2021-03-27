Экс-президент Украины Кравчук озвучил условие подачи воды в Крым

Киев, 27 марта. Украина готова снабжать Крым водой, если полуостров окажется в якобы гуманитарной катастрофе, рассказал глава делегации Незалежной в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, переговоры по этому вопросу могут начаться в случае «необходимости» обеспечения региона водным ресурсом. Такое заявление экс-президент Украины сделал в эфире местного телеканала.

«Если произойдет, чего я тоже не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой, тогда этот вопрос можно рассматривать», — пояснил глава делегации в контактной группе по Донбассу.

Крым воссоединился с Россией после референдума 2014 года. В ходе голосования 96,77% избирателей на полуострове высказались за то, чтобы стать частью РФ.

После воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды через Северо-Крымский канал. Объект обеспечивал до 85% потребностей полуострова в жидком ресурсе.

Ранее стало известно о намерениях крымского правительства составить иски в адрес Незалежной. Руководство региона планирует предъявить претензии по факту энергетической и транспортной блокады полуострова.